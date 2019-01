Pieter van Vollenhoven grapt over 52 jaar huwelijk

Aanleiding voor de tweet was het bedanken van zijn ’Twitter vriendinnen en vrienden’ voor de felicitaties aan het koninklijk paar voor hun huwelijksdag.„Heel veel dank voor jullie hartelijke gelukwensen”, twittert Van Vollenhoven.

Prinses Margriet en Pieter trouwden op 10 januari 1967 in Den Haag. „52 jaar en dat met zo’n man is inderdaad niet te geloven!”, grapt de 79-jarige Van Vollenhoven. „Maar mijn vak is Risicomanagement!”

Van Vollenhoven grijpt regelmatig naar Twitter om commentaar te geven op ontwikkelingen in de samenleving, waarbij veiligheid en de verantwoordelijkheid daarvoor speciale aandacht krijgen.