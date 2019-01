Ariana Grande hoopt op liefdeloos jaar

Grande heeft een bijzonder moeilijke periode achter de rug, waarbij ze niet alleen het overlijden van haar ex Mac Miller moest verwerken, maar waarin ook haar verloving en relatie met Pete Davidson stuk liep. De zangeres is dan ook van plan het dit jaar helemaal anders te doen. „Ik wil van 2019 een jaar zonder seks maken. Voor mij is dat de enige manier om weer gelukkig te worden”, vertelt ze in TV-Familie.

Maar het is niet alleen de seks die ze afschrijft, ook van de liefde hoeft ze voorlopig niets te weten. „Mijn relaties zijn het afgelopen jaar de aanleiding geweest voor de miserie die ik heb getrotseerd. Daarom sluit ik mijn hart nu. Ik moet mezelf beschermen en dus mezelf de liefde ontzeggen.”

Ze realiseert zich maar al te goed dat het niet makkelijk zal zijn. „Verliefdheid is een heerlijk gevoel. En seks is noodzakelijk. Maar ik moet nu compleet ontgiften. Daarom mijn opmerkelijk verzoek aan mensen die me iets willen toewensen voor 2019: wens me een jaar zonder liefde toe.”