Artiest rust nu in zijn Gangsta’s Paradise, maar .. Hoe ’gangster’ was rapper Coolio (59)?

De Amerikaanse rapper Coolio is woensdag in Los Angeles op 59-jarige leeftijd overleden. Ⓒ Getty Images

„Death ain’t nothin’ but a heartbeat away. I’m livin’ life, do or die, what can I say. I’m 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don’t know”, rapte Coolio in zijn hitsingle Gangsta’s Paradise (1995). Gelukkig voor de rapper lukte het hem de 24 jaar, lang en breed, te passeren, maar alsnog liet hij op relatief jonge leeftijd het leven. Coolio overleed woensdag op 59-jarige leeftijd en vindt nu rust in zijn Gangsta’s Paradise. Maar was de rapper eigenlijk wel een gangster?