Philippe Geubels zoekt dokter in show

In de quiz, die in samenwerking met de Vlaamse zender VRT is gemaakt, strijden twee teams tegen elkaar. Hierbij moeten ze de meest uiteenlopende gezondheidsvragen behandelen.

Onder meer Jeroen van Koningsbrugge, Martijn Koning, Tijl Beckand, Olcay Gulsen, Kaj Gorgels, Jörgen Raymann, Nienke Plas, Ruben Nicolai, Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Victoria Koblenko en Rico Verhoeven testen voor de show hun medische kennis.

Is er een dokter in de zaal? is vanaf 24 januari elke week om 21.30 uur te zien op RTL 4.