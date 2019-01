Michael van der Plas zet feestcafé te koop

„Ter overname. Het gezelligste en bekendste café van de Costa del Sol”, schrijft Michael. Het feestcafé stond in 2016 centraal in de realityserie Samantha en Michael enkeltje Torremolinos, die werd uitgezonden op RTL 5. Hierin was te zien hoe Michael met zijn toenmalige vrouw Samantha naar Spanje vertrok om daar een horecazaak te openen. Aan het einde van het seizoen besloot Samantha terug te keren naar Nederland.

Michael hield de zaak aan, maar na de scheiding in 2017 en de zelfmoordpogingen van Samantha, komt hij terug naar Nederland om voor de kinderen te zorgen. Hij gaat met zijn vriendin Naomi en zijn twee kinderen in Scheveningen wonen. Naomi schreef onlangs op Instagram: „Wij hebben een huisje en zijn er druk in bezig, maar ’k word met het uur verliefder op ons huis. Na veertien maanden lang samen uit onze koffer te hebben geleefd komt dan eindelijk de rust weer terug in ons leven en kunnen we vanaf nu weer verder gaan bouwen aan onze toekomst.”