Prins Andrew en Sarah Ferguson vieren vakantie met Queen

Dat de ex-vrouw de tweede zoon van koningin Elizabeth vergezelt in Balmoral, is een teken dat de Queen haar terugkeer in de koninklijke familie heeft geaccepteerd. Ook al scheidden Andrew en Sarah in 1996, het stel bleef goede vrienden. Vorig jaar liet Ferguson zelfs weten dat een tweede huwelijk met de prins niet is uitgesloten. Het koninklijke stel heeft twee dochters, prinses Eugenie en prinses Beatrice.

Prins Andrew bevindt zich momenteel in een lastig parket, sinds hij onlangs in juridische documenten is beschuldigd van seksueel wangedrag op een feestje van Jeffrey Epstein. De prins was jarenlang goede vrienden met Epstein, die zaterdag zelfmoord pleegde in zijn cel. Buckingham Palace wees alle beschuldigingen van de hand: "Iedere suggestie van wangedrag met minderjarigen is volledig onwaar."