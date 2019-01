Burgemeester Aboutaleb kan in rapdebat op Noorderslag

In zijn nieuwjaarstoespraak hekelde Aboutaleb donderdag rappers die vuurwapengeweld ophemelen. „Helaas is het zo dat in de rapscene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden. Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te bezitten.”

De Rotterdamse burgemeester roept de rappers op hun verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen tegen vuurwapengeweld door jongeren. Aanleiding voor zijn oproep is de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis in de nieuwjaarsnacht.

Ellende

Helmink zegt begrip te hebben voor de zorgen van Aboutaleb, gezien de vuurwapenincidenten van de laatste maanden in Rotterdam. Hij wil wel een nuance aanbrengen: „Als die zogenaamde verheerlijking al een onderdeel van een probleem is, dan is dat niet de enige oorzaak van de ellende. Het is wat mij betreft een zelfde soort discussie als over gaming waar mensen denken dat ’de jeugd’ agressief wordt van schietgames.”

Aboutaleb zei donderdag in de raad aan dat hij het gesprek wil aangaan met rappers. Volgens Helmink is het Groningse festival, dat woensdag 16 januari begint, daar het juiste podium voor. Of Aboutaleb afreist naar het Noorden, hangt af van zijn agenda. Eventueel gaat de burgemeester via een videoverbinding in gesprek met rappers, zo laat zijn woordvoerder weten.