Politie onderbreekt verjaardagsfeest R. Kelly

In de documentaire komen vrouwen aan het woord die de muzikant beschuldigen van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Het weerhield het de omstreden zanger er niet van eens goed uit zijn dak te gaan. In een nachtclub in Chicago stond hij flink te feesten, tot er politie verscheen. Een anonieme beller had hen gebeld en beweerd een bevelschrift te hebben voor zijn arrestatie. Uiteindelijk bleek dit vals alarm en kon Kelly weer doorfeesten.

Het is niet duidelijk of de beller daadwerkelijk dacht dat er een bevelschrift was. Volgens de politie reageren zij altijd op dergelijke telefoontjes, dat is de standaardprocedure.

Bizar genoeg, zo schrijft TMZ, heeft Kelly nog genoeg fans, die hem flink aanmoedigden toen hij de microfoon pakte en verklaarde: „Ik geef geen f*ck om wat er allemaal speelt’ en vervolgens Bump N’Grind zong.