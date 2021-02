OG3NE: ’Onderschat door muziekindustrie’

Als sterrenfotograaf William Rutten stelt dat hij vindt dat ze ondergewaardeerd worden worden in Nederland, bevestigt Lisa zijn stelling, net als Amy. „Misschien voor mensen uit het vak en uit het wereldje, heb je absoluut gelijk. Onze fans en de mensen die naar onze tours komen, daar halen we onze voldoening uit. Door die complimenten denk je: ja, we zijn goed bezig.”

Lisa geeft aan dat ze ook veel waardering uit hun fans haalt, maar die van de industrie wel mist. „Ik vind het ook apart inderdaad. We hebben de meest succesvolle streams van het afgelopen jaar behaald, maar het wordt bij streaming awards of online awards nooit genoemd of erkend.”

Volgens Shelley moeten zij daardoor gewoon heel hard blijven werken. „De wil van het publiek is er, maar uit de industrie weet ik het niet. Alles wat we met ons kleine team opzetten, wordt een heel groot succes en op de rest kunnen we niet echt bouwen.”