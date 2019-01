Jan Smit turft 74e gouden plaat

„Ik ben blij verrast. Ik ben van goud, anders kan ik het niet zeggen”, lacht Jan tegen BuzzE. Volgens de Volendammer is een gouden plaat „het mooiste cadeau dat je kan krijgen.” „Zeker in deze tijd. Ik geloof dat er het afgelopen jaar zeven gouden platen zijn uitgereikt. Het jaar zo beginnen is geweldig.”

Zijn nieuwste gouden plaat krijgt een prominente plek in huize Smit. „Ik hang altijd de meest recente gouden plaat op.” Al het eremetaal aan de muur zou van zijn villa „een Jan Smit museum” maken. „En daar wil ik niet in wonen. Ik heb er nu, ik hou het namelijk bij, dit is nummer 74.”

Twijfels

Het is voor Jan een gouden plaat met extra glans. „Het is absoluut de minst verwachte gouden plaat. Het zijn toch hele andere liedjes.” Jan, die voorheen zelf in de pen klom voor zijn liedjes, benaderde voor Met andere woorden twaalf collega’s die nummers voor hem schreven. „Het is leuk als je zoiets bedenkt, en iedereen ’ja’ zegt, maar ik wist niet of het publiek hier überhaupt op zaten te wachten. Ik heb best wel twijfels gehad over hoe het zou uitpakken.”

Dat bleek wel snor te zitten. „We hebben gemerkt dat dit zowel de oude fans kan bekoren als nieuwe fans aanboort. En ook radiozenders en dj’s die mijn muziek normaal gesproken niet draaien, doen dat nu wel.”

Met andere woorden is ook op artistiek vlak een succes gebleken. „Dit was voor ons ook bedoeld om na twintig jaar zelf liedjes schrijven ook eens bij anderen te kijken.” De plaat leverde zowel Jan als zijn vaste producer Thomas Tol „nieuwe inspiratie” en „andere inzichten” op. „Voor ons is het een eyeopener geweest, en dat speelt een rol in de nieuwe muziek die er volgend jaar aankomt.”