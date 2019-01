Nieuwe huisstijl SBS6 komt uit koker Gordon

„Rood wekt agressie op.” De huisstijl was een van de „essentiële dingen die mij stoorden als ik naar de zender keek” die Gordon met John de Mol besprak. Blauw paste volgens de entertainer beter bij „een familiezender als SBS.” Hoewel de zender tegenwoordig een blauw logo heeft, is Gordon nog niet helemaal tevreden. „Ik vind blauw een hele warme kleur. Ik had wat donkerders in mijn hoofd, ik vind dit iets te ijzig.”

Gordon heeft het met John de Mol niet alleen over de kleur van het logo. Ook over het nieuwe entertainmentprogramma 6 Inside heeft Goor een mening. „Natuurlijk spreken we erover. Er zijn dingen die ik naar hem app, en naar Albert en Jan. Heel veel collega’s zullen nooit eerlijk zijn.” Dat is Gordon naar eigen zeggen wel, zo liet hij Albert Verlinde weten dat hij de tafel van het programma te klein vindt.

Gespreid bedje

De entertainer doet er alles aan om SBS6 weer een succesvolle zender te maken. „We verdienen ook echt een kans”, vindt Gordon, volgens hem heeft Talpa genoeg in huis om er iets moois van te maken. „Ik ben er niet voor niks bij gekomen.”

Voor zijn eerste SBS-programma DanceSing legt Gordon de lat nog niet al te hoog. „Ik denk dat we echt blij mogen zijn met 600.000, 700.000 kijkers. Ik zat bij RTL in een gespreid bedje, met soms wel 2 miljoen kijkers. Maar die tijd is voorbij, daar moeten we niet meer naar terugkijken. Ik hou rekening met de kijkcijfers van SBS.”