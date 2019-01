Britney's break heeft ook gevolgen voor album

Britney kondigde vorige week aan dat ze zich de komende tijd op haar familie wil richten. Ze wil haar vader bijstaan, die met gezondheidsproblemen kampt. Een geplande concertreeks in Las Vegas, getiteld Britney: Domination, is daardoor afgebroken. De serie van 32 shows zou volgende maand van start gaan. Het productiehuis achter Domination verwacht dat Britney zeker een half jaar uit de running is.

Muziekproducer Justin Ranter, die met Britney werkte aan haar nieuwe album, wil tegenover Variety niet speculeren over een nieuwe datum voor de release van de plaat.