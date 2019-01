Deelt Johnny de Mol sneer uit naar Wendy van Dijk?

Johnny is samen met zijn collega-presentator Romy Monteiro van het programma Dancesing aangeschoven bij 6 Inside. Tijdens het interview zegt hij: „Het is fijn om naast een presentatrice te staan die wél weet wat ze aan het doen is”, waarmee hij lijkt te doelen op de recente relatiebreuk van Romy Monteiro en Django én op de huwelijkscrisis van Wendy van Dijk en Erland Galjaard. Wat hij precies met die opmerking bedoelde liet hij in het midden.

Het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard staat na vier jaar onder druk. De feestdagen spendeerden ze met hun gezin op Curaçao, maar ze bevestigden aan Privé dat hun huwelijk ’in zwaar weer is geraakt’. Daarnaast bivakkeert Erland regelmatig in zijn muziekstudio annex appartement, maar ze zeggen vastbesloten te zijn om te kijken hoe ze hier samen uit kunnen komen.

Hoewel er geruchten de ronde doen dat er bij een van hen een ander in het spel zou zijn, ontkent het stel met klem dat hier sprake van is.