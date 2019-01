Mariska van Kolck ’rete-trots’ op musicalrol

„Ik ben opgegroeid met het verhaal”, vertelt Mariska in een interview met BuzzE. „Het boek stond vroeger op mijn boekenlijst.”

Op hoop van zegen is gebaseerd op het toneelstuk van Herman Heijermans uit 1900 en vertelt het verhaal van vissersweduwe Kniertje (Mariska van Kolck) en de andere vrouwen die hun dierbaren aan de zee verloren. Zij betaalden hun vis dus duur - met mensenlevens. Nadat Kniertje eerder haar man en twee zoons verloor, komt zij voor het dilemma te staan of ze haar jongste zoon ook naar zee zal sturen.

Goed inleven

Mariska kan zich goed inleven in Kniertje. „Ik ben heel erg een moedermens, ik moet er niet aan denken om je kinderen te verliezen”, zegt Mariska, die twee zoons heeft van 17 en 23 jaar oud.

Kniertje, die vecht om te overleven en gebukt gaat onder het harde beleid van reder Bos, ziet uiteindelijk geen andere uitweg dan haar zoon op zee te sturen. „Dat herken ik ook heel erg aan Kniertje”, zegt Mariska. „Je moet gewoon. Je moet geld verdienen, je moet sterk zijn.” Ook iets van de andere kant van Kniertje, die nederig is en gehoorzaam aan reder Bos, ziet Mariska wel terug in zichzelf. „Ik ben heel loyaal naar opdrachtgevers. Ik ben nooit ziek, ik accepteer niet dat ik ziek ben. Dat hoort niet bij Mariska en dat hoort niet bij Kniertje.”

Eigen input

In 2008 werd ook al een musical gemaakt van Op hoop van zegen, met toen in de hoofdrol Ellen Pieters. Mariska vertelt dat ze bewust niet met Ellen heeft gesproken over de invulling van de rol.

„Ik kijk nooit naar anderen. Ik wacht op mijn script en ga met de regisseur werken aan mijn karakter. Als ik andere mensen zie dan ga ik vergelijken en dat neemt mijn eigen input weg.”

Feest

Volgens Mariska moeten zulke verhalen gemaakt blijven worden. „Zo’n verhaal mag nooit vergaan. Ik vind het echt een enorm feest. Dit is zó mooi, zo Nederlands en zó oprecht en echt.”

Op hoop van zegen gaat op 28 januari in première in het Zaantheater in Zaandam.