Nieuwe plaat Luis Fonsi komt op 1 februari

Op het voornamelijk Spaanstalige album staan volgens Billboard nog meer oorwurmen. Zo ook het openingsnummer Sola, dat het Amerikaanse muziekblad omschrijft als een mid-tempo, zwoele r&b-track.

Despacito was dé zomerhit van 2017. Het nummer, dat al in januari verscheen, voerde de hitlijsten aan in tientallen landen, waaronder Nederland. Het betekende de grote doorbraak voor de Puerto Ricaanse Luis Fonsi, die al jaren aan de weg timmerde als latin-artiest.