Poging tot inbraak bij woning Georgina Verbaan

„Hey, voordeur-intrappers. Ik zie dat jullie weer langs geweest zijn want het staat allemaal op camera”, schrijft de 41-jarige actrice. „Wat zit mijn deur goed dicht hè? Fijn ook dat er veel omhooggekeken werd want zo konden we goed onder het petje kijken.”

Haar volgers reageren vol verbazing en medeleven op het incident. „Ik snap niet waarom je nu zou gaan inbreken als werkelijk iedereen thuis is!”, vervolgt Verbaan in de reacties. Ook zegt ze dat ze al een slecht voorgevoel had, maar dat ze niet bang was. „Ik maak je af als je mijn huis inkomt. (Tenzij het gebeurt als ik lekker lig te slapen, dan waarschijnlijk niet. Haha).”

De actrice heeft de tweets over de inbraakpoging inmiddels verwijderd.