’Meghan voelt zich ellendig en gestrest als royal’

Een bron die de voormalige Suits-actrice goed kent heeft Us Weekly verteld dat Meghan het moeilijk heeft met de geruchten over een vete tussen haar en Catherine, de vrouw van prins William. Ook vindt ze het lastig dat alle ogen op haar gericht zijn.

„Meghan heeft zoveel op haar bord, zwanger zijn, omgaan met de kritieken van het Britse volk. Ze vindt gewoon de gehele situatie enorm stressvol”, aldus de insider.

Meghan’s zwangere buik is inmiddels goed zichtbaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het lijkt dan ook niet verrassend dat Harry zich verantwoordelijk voor Meghan’s gemoedstoestand voelt. Hij zou er van balen dat hij haar niet tegen alle negatieve aandacht kan beschermen.

De media-aandacht over de vermeende wrok tussen haar en Catherine zou ook zijn weerslag hebben op het huwelijk tussen haar en Harry. Een andere bron zei daarover: „Harry is erg gefrustreerd. Om Meghan zoveel mogelijk uit de wind te houden van alle negativiteit is zwaar voor hem.”

Daarnaast raakt de ’ambitieuze’ hertogin zelf gefrustreerd doordat Buckingham Palace al haar ideeën afwijst en ze zou het gevoel hebben ’geen stem’ te hebben.

Een bron laat weten aan Page Six dat volgens diegene de koningin ’haar limiet’ hebben bereikt met beide vrouwen van haar kleinzonen en ’opgelucht’ zijn dat de ruzie voorbij is. Bovendien zou Meghan’s baby ’alles veranderen’ tussen haar en Catherine.