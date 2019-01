Einde Ellen DeGeneres in zicht?

Na zestien jaar overweegt Ellen DeGeneres nu maar eens de pijp aan Maarten te geven. Ⓒ Hollandse Hoogte

ELLEN DEGENERES is het beu om continu te moeten dansen en vrolijkheid te verspreiden. De talkshowhost is waarschijnlijk de enige 60-jarige vrouw in Amerika die, waar ze ook komt, de vraag krijgt om met vreemden net zo te dansen en lachen zoals ze dagelijks op televisie doet. Ze denkt er daarom nu serieus over na om na zestien jaar definitief te stoppen met haar wereldwijd goedbekeken The Ellen Show.