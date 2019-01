Jackass-ster Bam alweer klaar met afkicken

De afgelopen anderhalve week kwam Bam naar eigen zeggen tot het inzicht dat hij naar de fles grijpt als hij zich verveelt. „En in de kliniek verveel ik me zo’n beetje vijftig procent van de tijd”, staat in een reeks handgeschreven briefjes die de Jackass-ster deelde via Instagram. „En als alcohol verboden is, word ik onwijs creatief.”

Dat Bam de kliniek al na tien dagen verlaten heeft, is volgens hem dan ook alleen maar goed nieuws. „Want ik zit vol ideeën, energie en inspiratie. Ik word niet verleid om te drinken, want ik heb het veel te druk om me te vervelen.”

Tien dagen geleden nam Bam voor de derde keer zijn toevlucht tot een kliniek. Ruim een jaar geleden probeerde hij ook al eens af te rekenen met zijn drankverslaving. Dit keer had Bam naar eigen zeggen een terugval nadat hij vorig jaar zomer in Colombia werd bedreigd en beroofd.