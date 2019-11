Gwen Stefani reageert op verlovingsgeruchten

Maar daags na het evenement ontkent Stefani met klem via Page Six dat zij verloofd zou zijn met haar vriend, countryzanger Blake Shelton. „Het mag een echte ring zijn, en ja, het is een echte diamant, maar het is geen trouwring.”

Waarom ze het sieraad dan wel om de ringvinger van haar linkerhand droeg, normaalgesproken toch de aangewezen plek om een verlovingsring om heen te schuiven? „Hij paste niet over de handschoen om mijn rechterhand.” Om nog maar te benadrukken: „Als er iets te vertellen valt, dan vertel ik het wel.”