Duncan Laurence ’herenigd met eerste liefde’

„Dit was gisteren, toen ik werd herenigd met mijn eerste liefde”, schreef Duncan maandag bij twee foto’s van hem in de winkel. Daar viste hij de lp’s van Nirvana uit de schappen. „Brengt goede oude herinneringen terug. Wat is jouw lievelingsplaat?”

Ⓒ Instagram / Duncan Laurence

Duncan vloog vorige week naar Los Angeles, waar hij aan materiaal voor zijn debuutalbum werkt. De zanger blijft twee weken in de Verenigde Staten, daarna vliegt hij naar Stockholm, zo liet hij zijn fans weten op Instagram.

In april, een paar weken voordat het songfestivalgeweld losbarstte in Tel Aviv, vloog Duncan ook al naar Zweden. Toen werkte hij daar aan zijn debuutalbum. Wanneer dat moet verschijnen, is nog niet bekend. Vanaf dit najaar trekt Duncan eerst door Nederland en daarna door Europa met zijn clubtour.

