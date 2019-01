’Kleinhond’ Whoopi Goldberg gaat trouwen

Whoopi Goldberg Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat in Hollywood alles mogelijk is, blijkt wel uit het feit dat de hond van Whoopi Goldberg’s dochter Alex op 26 januari aanstaande gaat trouwen met een ander hondje in New York. Dat laat de actrice weten via Instagram, waar ze de uitnodiging van de plechtigheid heeft gepost.