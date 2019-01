Film Paul Verhoeven uitgesteld door operatie

Dat laat zijn assistent Mita de Groot weten aan de Volkskrant. De opnames van het epos over een lesbische non in de middeleeuwen zijn afgerond. Maar de post-productie kan door de operatie pas in juni worden hervat, laat zij weten. De bedoeling was dat Benedetta in mei 2019 in première ging op het festival van Cannes; dat wordt nu een jaar later.

Verhoeven vierde in juli zijn tachtigste verjaardag. Zijn nieuwe film vertelt over de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance leefde in een klooster in Italië. Benedetta is de tweede samenwerking van Verhoeven met de Franse productiemaatschappij SBS Productions, met wie hij eerder de veelgeprezen thriller Elle maakte. De film werd onder meer geselecteerd voor de competitie van het festival van Cannes en won twee Golden Globes.

Schrijver Gerard Soeteman heeft zich gedistantieerd van de film.