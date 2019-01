Ryanne van Dorst: ’Elle Bandita heb ik vermoord’

„Elle Bandita heb ik drie jaar geleden ritueel vermoord”, zegt Ryanne vrijdag in de Volkskrant. „Alle merchandise heb ik in de fik gestoken en de bandnaam is veranderd in Dool. Elle Bandita was een enorme uitlaatklep voor me, vanaf mijn 18e, toen ik met optreden begon. Ik was gestopt met school, was boos op hoe slecht mensen elkaar behandelen, had een aversie van autoriteit en alles wat enigszins met burgerlijkheid te maken had.”

„Mijn eigen plek op de wereld veroverde ik door te rebelleren.” Haar rebelse karakter kon ze kwijt in het personage Elle Bandita. „Maar op een gegeven moment ging het meer over hoe Elle Bandita in een kwartier een fles whisky leegdronk en haar gitaar aan gort sloeg, dan om de muziek. Dat was ik zat.”

Ryanne kan zichzelf naar eigen zeggen nu ook kwijt in haar presenteerwerk. Momenteel maakt ze voor BNNVARA het programma Nachtdieren, waarin ze met een auto door Nederland trekt op op zoek naar mensen die nog wakker zijn. De nacht heeft voor de presentatrice iets magisch. „De rust en ruimte die de nacht biedt: lekker. Geen berichtjes, geen gerommel om je heen, geen verkeer op straat. De nacht geeft me het gevoel dat ik in een heilig vacuüm zit, waarin ik de baas ben.”