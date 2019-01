Jennifer Lopez verkoopt miljoenenappartementen

Jennifer ’Still Jenny from the block’ Lopez verkoopt twee miljoenenappartementen Ⓒ Hollandse Hoogte

Jennifer Lopez en haar liefje Alex Rodriguez zijn op zoek naar een nieuw stulpje in New York en hebben daarom twee van hun appartementen op de markt gezet. Het betreft twee peperdure flats, die beide voor miljoenen dollars worden aangeboden. Dit meldt Page Six.