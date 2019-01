Meer smeuïge sms’jes aan Bezos’ minnares onthuld

Het is volgens de media Sanchez zelf die haar opwinding niet kon verbergen over de lieve en sexy berichtjes die ze kreeg van de rijkste man ter wereld en ze daarom trots aan een vriend toonde. En die vriend zou ze weer aan de National Enquirer gelekt hebben, waardoor de hele wereld nu mee kan smullen van de bepaald niet terughoudende teksten.

Zo schrijft Bezos volgens het blad onder meer: „Ik hou van je, levendige meid. Ik laat je dat zien met mijn lichaam, mijn lippen en mijn ogen, al heel gauw.” Het berichtje is in april vorig jaar verstuurd, al lang voordat de twee naar eigen zeggen begonnen te daten en hun scheidingsplannen met hun partners bespraken. En lang vóórdat de Amazonbaas met zijn vrouw hun 25-jarig huwelijk vierde in september vorig jaar in Miami. Op 13 mei zou hij geschreven hebben: „Ik wil je ruiken, ik wil je inademen. Ik wil je stevig vasthouden... Ik wil je lippen kussen.... Ik hou van je. Ik ben verliefd op je.”

’Wij passen bij elkaar’

Zoals hij meer dan 25 jaar geleden op de inventiviteit van MacKenzie viel - zij leerden elkaar op het werk kennen, zo raakt hij nu opgewonden van haar ’energie en ideeën en competentie en spirit’, laat hij haar herhaaldelijk weten. „Jij maakt me beter. Jij bent voor mij bestemd. Ik weet het nu zekerder dan ik ooit iets heb geweten.” En: „Ik hou van alles aan jou. Ik hou ervan dat jouw laatste foto mij compleet uit mijn dak liet gaan. Ik ben gek op jou. (...) Ik moet je ruiken en voelen. Ik weet dat je de juiste voor mij bent. Ik weet dat wij bij elkaar passen.”

Volgens het medium zouden de twee dan ook al acht maanden samen zijn. Zijn eerste toenaderingspoging zou op een feestje in het huis van Sanches en haar echtgenoot Whitesell geweest zijn om de in 2016 door Amazon verspreide film Manchester by the Sea te vieren. „Je kunt je niet verzetten tegen de chemie”, zou hij haar toen toegefluisterd hebben.