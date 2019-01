Bert van Leeuwen grijpt in bij pesters op de werkvloer

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 8 werknemers in Nederland wordt gepest. Dat pesten kan verbaal of non-verbaal zijn, maar er kan ook sprake zijn van lichamelijk geweld of het negeren van een collega.

Bert treedt in het tv-programma op als mediator en gaat met alle betrokkenen in gesprek om tot een oplossing te komen. „We laten zien dat er oplossingen zijn om de vicieuze cirkel van negativiteit te doorbreken, waarbij het anti-pestbeleid een zeer belangrijk onderdeel is”, aldus Van Leeuwen.

Gepest van 9 tot 5 is vanaf 19 april te zien op NPO 1.