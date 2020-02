’Marieke Elsinga bedreigd’

„Sommige mensen zijn echt helemaal gek, maar dan echt helemaal gek”, begint Marieke haar relaas op haar Instagram Stories. „Ik kom net in mijn straat bij mijn auto. Er zijn vrij smalle parkeerplekken in de straat. Vind ik onder mijn voorruit een briefje...”

In eerste instantie vreesde Marieke nog dat er misschien iemand tegen haar auto was gereden. „Maar nee. Wat blijkt er op het briefje te staan: ’Vuile hufter, volgende keer goed parkeren anders sla ik je ruit in.’ Goh, lekker vrolijk type...”

Meteen kijkt ze of ze dan ook echt asociaal heeft geparkeerd. „Nou, laten we zeggen dat ik met een derde van mijn voorband over de witte rand sta. Mensen zijn gek geworden!”, besluit ze.