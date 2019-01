Chris Pratt volgt bijbels dieet en voorspelt hallucinaties

Het dieet lijkt op een veganistisch eetpatroon, met alleen plantaardig voedsel ’dat voortkomt uit een zaadje’. Chris kan alle verse, bevroren of gedroogde groenten en fruitsoorten eten, evenals noten en zaden. Strikt verboden zijn vlees en dierlijke producten zoals eieren, evenals melkproducten, honing, gefrituurd of bewerkt eten. Daarbij kan hij alleen water drinken, want koffie, thee, frisdrank en alcohol zijn verboden.

Hij grapt erover: „Het valt toevallig samen met de promotie van Lego Movie 2. Dus als je me daar ziet, dan zal ik wel aan het hallucineren zijn.”