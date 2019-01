Omstreden R. Kelly wordt naar Nederland gehaald

Dat maakte J-Noah Entertainment vrijdag bekend in een persbericht, waarin in een bijzin de controverse rondom de artiest wordt vermeld. „De R&B-zanger kwam onlangs wederom in opspraak door de verschijning van een documentaire van BBC Three genaamd Surviving R. Kelly.”

Naar aanleiding van de drie afleveringen daarvan heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger. Verschillende artiesten betuigden spijt voor samenwerking met R. Kelly in het verleden. Meer dan vijftig mensen doen in de documentaire hun verhaal, waarbij een flink aantal vrouwen hem beschuldigt van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen.

Het is niet de eerste keer dat J-Noah Entertainment een controversiële naam naar Nederland haalt. Tekashi 6ix9ine zou eind deze maand te zien zijn op hiphopfestival Jungle Electric dat zou plaatsvinden in AFAS Live, maar inmiddels is afgelast door de afwezigheid van de Amerikaanse rapper. Tekashi 6ix9ine werd in november echter opgepakt op verdenking van afpersing. De autoriteiten klaagden hem ook aan voor een reeks andere misdaden, waaronder meerdere overvallen, schietpartijen en drugshandel.

Zowel J-Noah Entertainment als The Box waren vrijdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.