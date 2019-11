Dochter over Demi Moore: ’Alsof er een monster tevoorschijn kwam’

„Het was alsof de zon ineens onder ging en er een monster tevoorschijn kwam”, beschrijft middelste dochter Tallulah (25) die periode. „Ik weet nog hoe ik de spanning in mijn lichaam voelde als ik het idee kreeg dat haar ogen wat minder open stonden, of als ze anders ging praten. Soms kon ik dan zo boos worden. Dit was niet de moeder waar ik mee was opgegroeid.”

Demi (56) bracht onlangs haar autobiografie Inside Out uit, waarin ze onder meer beschrijft dat ze door een moeilijke periode ging na haar scheiding van de veel jongere Ashton Kutcher (41) in 2013. In die tijd verslechterde het contact met haar dochters, die ze deelt met ex Bruce Willis. Oudste telg Rumer (31) noemt die periode in de talkshow verschrikkelijk.