’Ma Rainey’s black bottom’ is acteursfeestje

Net als Fences maakt Ma Rainey’s black bottom – vanaf vrijdag te zien op Netflix – deel uit van de Pittsburgh Cycle, tien toneelstukken van George Wilson die zich verspreid over de 20e eeuw afspelen en een beeld schetsen van de positie van zwarte Amerikanen in het desbetreffende decennium.

Ma Rainey (1886-1939) geldt als de moeder van de blues, aan wie latere jazz-grootheden als Bessie Smith, Billie Holiday en Nina Simone schatplichtig waren. Het nu verfilmde Ma Rainey’s black bottom spitst zich toe op een opnamesessie in Chicago in de jaren 20, waar de zangeres zich in de gedaante van Viola Davis de kaas niet van het brood laat eten.

’Ma’ brengt als gevierde diva het geld binnen en laat zich dan ook niet afbluffen door blanke studiobazen met dollartekens in hun ogen of door de zwarte muzikanten van haar eigen band. Als haar ambitieuze trompettist Levee (Chadwick Boseman) zijn zin probeert door te drijven, vangt hij bij haar dan ook bot. Wel ziet hij kans het aan te leggen met de vriendin van de lesbische Rainey: de uitdagende Dussie Mae (Taylour Paige). Intussen blijkt Levee’s lichtgeraaktheid geworteld in een traumatisch verleden, getekend door racisme.

Regisseur George C. Wolfe (Nights in Rodanthe) verloochent in deze verfilming van Wilsons gelijknamige toneelstuk zijn eigen theaterachtergrond niet. Slechts zelden laat hij de camera een luchtje scheppen buiten de studio- en repetitieruimte. Verder draait vrijwel alles om de dialogen. De voor zijn rol passend opgefokte Chadwick Boseman (juist uitgesproken stoïcijns als Black Panther) en de meer ingehouden Viola Davis leggen elkaar daarbij het vuur na aan de schenen. Zijn personage is een kruitvat op zoek naar een lontje, zij een stoomwals die zich niet opzij laat duwen. Dat leidt tot interessante confrontaties.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)