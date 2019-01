William Spaaij vond werken met Simone een feest

„De afgelopen tijd was ik niet zo bezig met het afscheid”, zegt Spaaij, die de rol van Annies zoon Flip speelt. „Ik stelde het allemaal uit, maar nu we de laatste voorstellingen spelen, denk ik ineens: ojee, en nu dan?”

William speelde vanaf de première in september 2017 meer dan 340 voorstellingen. „Het was echt een onderdeel van mijn leven. Ik stond vijf tot zes dagen per week in het theater, dat is heel intens. Maar tegelijkertijd ook heel bijzonder. Het was een ongelooflijk mooie rol en ik vond het een feest om met Simone te werken.”

Zwart gat

Het enthousiasme is wederzijds. Kleinsma noemt de samenwerking met haar tegenspeler „buitengewoon fijn.” Ze zijn in al die maanden heel erg naar elkaar toe gegroeid. „Vanaf het begin af aan was er een klik waardoor wij de relatie tussen moeder en zoon zo hebben kunnen neerzetten.”

Bang om in een zwart gat te vallen, is William niet. „Hoe mooi het ook was, ik vind het goed zo. Ik kijk er eigenlijk ook wel naar uit om even niet te hoeven spelen. Het lijkt me heerlijk om ook weer eens een avond op de bank tv te kijken of uit eten te gaan. Even niet hoeven opletten op wat ik eet en continu bezig zijn om fit te blijven.”

Het komende jaar staat de 35-jarige acteur daarom niet op de planken. Hij wil zich meer gaan richten op de regiekant. Zo regisseert hij de nieuwe musical Stil in mij, die eind april in première gaat. „Acteren doe ik nog steeds met veel plezier, maar ik wil kijken wat dit me gaat brengen. Eigenlijk is regisseren mijn grootste wens. Het heeft minder met mij te maken. Dat vind ik wel even prettig.”