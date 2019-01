Kraantje Pappie noemt Top 40 Award ’supersick’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Kraantje Pappie stond vrijdagmiddag een grote verrassing te wachten in de studio van Qmusic. De rapper was in 2018 de best scorende Nederlandse artiest in de Top 40 en kreeg daarom van dj Domien Verschuuren de Top 40 Award. „Nou, dat vind ik wel echt supersick”, reageerde Alex van der Zouwen, beter bekend als Kraantje.