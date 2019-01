Ook 400e Slimste Mens boeit Van Rossem

Vrijdagavond zendt KRO-NRCV al weer de 400e aflevering van De Slimste Mens uit dat wordt gepresenteerd door Philip Freriks met Van Rossem als jurylid. Veel afleveringen trekken meer dan 1,5 miljoen kijkers. Zelf is Van Rossem ook nog altijd verbaasd over het succes. „Het is de meest gestelde vraag aan mij. Waarom scoort de Slimste Mens zo goed. Ik weet het oprecht niet. Ik ben opa. Misschien is het onze opa-uitstraling.”

Met name van de ’gesprekjes met Philip’ kan Van Rossem genieten. „Dan hoop ik altijd maar dat die speelse conversaties ook de uitzending halen. De opnames vind ik ook eigenlijk veel leuker dan de uitzending.” Voor de uitzending bereidt hij zich voor door het scenario te lezen. „Als het dan over de Eiffeltoren gaat, wil ik wel weten hoe hoog die precies is.”

Nieuwe afleveringen

Van Rossem kan zich dan ook geen Slimste Mens voorstellen zonder Freriks. „Als hij stopt, stop ik ook.” Vooralsnog is daar volstrekt geen sprake van. „Voor komende zomer zijn er al weer afspraken gemaakt voor nieuwe afleveringen. Ik wil nog wel even door, maar Gods wegen en die van de televisiewereld zijn ondoorgrondelijk. Eigenlijk zou natuurlijk logischer zijn dat een blondine met een interessante boezem het presenteert, maar zolang wij een Himalaya zijn qua kijkcijfers op NPO 2...”

Toch had het weinig gescheeld of Van Rossem had helemaal niet in De Slimste Mens gezeten. Toen producent Skyhigh TV hem benaderde voor de quiz, zag Van Rossem na het zien van de Belgisch variant geen heil in deelname.

Geer & Goor

„Ik vond het helemaal niets. Dat jurywerk daar vind ik waardeloos. Het is net Geer & Goor met al die kinderachtige grappen. Gelukkig mochten wij van Skyhigh onze eigen invulling geven aan De Slimste Mens. Wij wilden per se geen hilarisch programma. Volgens Skyhigh houden wij ons ook veel beter aan het format dan de Belgen.”

Van Rossem is inmiddels al ruim dertig jaar te zien op tv. „Ik vind tv amusant. Het is kermiswerk, maar wel erg leuk.”