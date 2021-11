Keira Knightley en dochters hebben corona, echtgenoot geen klachten

„Hij is er erg zelfvoldaan over. Hij is ervan overtuigd dat het komt omdat hij een van die koudwaterzwemmers is en ik niet”, zei Keira in een Zoom-interview met The Telegraph. Hoewel de Pirates of the Caribbean-actrice gevaccineerd is, voelt ze zich een stuk zieker dan haar dochters, zei ze. „Vind je het erg als we onze camera’s niet aanzetten?”, vroeg ze tijdens gesprek aan de interviewer. „Ik heb Covid en ik voel me behoorlijk rot.”

Keira is vanaf 3 december te zien in de komische horrorfilm Silent Night van regisseur Camille Griffin. Het is haar eerste grote project sinds oktober vorig jaar. Toen gaf ze op het laatste moment haar rol in de Apple TV+-serie The Essex Serpent terug vanwege een mogelijke nieuwe lockdown in het Verenigd Koninkrijk. De actrice vond het vanwege haar dochters onverantwoord om ruim vier maanden van huis te zijn voor de opnames.