Kaj Gorgels nieuwe presentator Expeditie Robinson

„Deelname aan het programma waar ik sinds kind al fan van ben, was al onwerkelijk en ik had nooit kunnen dromen dat ik het programma ooit zou presenteren. Het is voor mij een enorme eer om Dennis Weening op te volgen, voor mij toch wel echt Mister Robinson. Ik ga er alles aan doen om dit zo waardig mogelijk te doen”, laat Kaj vol trots weten.

RTL5-programmadirecteur Werner van Es erkent dat er fouten zijn gemaakt rondom het vertrek van Dennis Weening. Deze liet vorig jaar weten te moeten vertrekken, terwijl RTL beweerde dat hij wegging om meer tijd aan zijn bedrijf te besteden. „Er is veel te doen geweest rond het vertrek van Dennis. Dat vinden wij heel jammer. We hebben in de communicatie fouten gemaakt, die voor onnodige ruis en speculatie hebben gezorgd. Het is nu tijd om vooruit te kijken. We willen Dennis nogmaals bedanken voor zijn onmiskenbare aandeel in het succes van ‘Expeditie Robinson’ en wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe plannen.”

Vervolgens gingen er lange tijd geruchten dat RTL liever Art Rooijakkers op die plek zag. Art erkende dat RTL hem had gevraagd, maar gaf eind vorig jaar aan definitief niet het programma te zullen presenteren.