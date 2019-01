Ferry Doedens vecht nog elke dag voor GTST

Vanwege een cocaïneverslaving moest Ferry GTST in 2015 tijdelijk verlaten. „Ik heb er heel hard voor gevochten om weer terug te komen”, blikte de acteur terug. „En dat doe ik nog steeds.” Een verslaving betekent immers een strijd voor het leven, erkende Ferry. „Ik heb goede mensen om me heen die daar ook voor zorgen. En natuurlijk is het ook best een tijd geleden, dus ik weet ook zelf wat de tools zijn waar ik naar kan grijpen om het te voorkomen.”

Toch paste Ferry zijn leven definitief aan na een afkickperiode in Thailand. „Stappen tot midden in de nacht zal je mij niet meer zien doen.” Af en toe naar de kroeg doet Ferry dan weer wel, bijvoorbeeld met zijn nieuwe liefde Raphael. „Het is dik aan, het is echt een leuke kerel.” Plannen om te gaan samenwonen hebben de mannen echter nog niet. „Ik vind het belangrijk een eigen plekje te hebben en op mezelf te zijn.”