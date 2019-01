Piers Morgan in het ziekenhuis

Ⓒ Hollandse Hoogte

Piers Morgan is opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag twitterde de Britse presentator vanuit zijn ziekenhuisbed. Wat er precies met de tv-presentator aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk. Piers grapte in zijn tweet wel dat hij in ieder geval voorlopig niet doodgaat.