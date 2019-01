Nummer 1-hit ’geen must’ voor Davina Michelle

„Maar ik zie het niet als een must”, zegt Davina over hitlijstsucces. Vrijdag kreeg ze een bijzondere onderscheiding van de Top 40 omdat ze die lijst voor de elfde week op rij aanvoert. Daarmee is ze de solozangeres met de langst genoteerde nummer 1-hit ooit. Hoewel scoren in de hitlijsten niet hoog op Davina’s agenda staat, vindt ze het ’supervet’ en ’bizar’ dat ze het record op haar naam heeft geschreven. „Het is zo’n korte route geweest. Ik ben nog een ei in de muziekindustrie eigenlijk en dat ik dan al zoiets mag winnen, dat vind ik echt een heel grote eer.”

Voor 2019 is Davina van plan met eigen materiaal te komen. „Ik wil muziek gaan maken die ik leuk vind. Ik ga in 2019 met heel veel eigen muziek komen en het belangrijkste voor mij is dat het muziek is die ik zelf heel leuk vind, waar ik zelf achter sta. En of het nou op nummer 1 staat of op nummer 34.000, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik moet het heel mijn leven lang doen, dus kan ik beter iets doen wat ik leuk vind dan iets wat andere mensen leuk vinden.”