Eva Jinek in nieuw seizoen Sterren op het Doek

In het programma gaan drie kunstenaars de uitdaging aan om Jinek zo goed mogelijk te schilderen. Ondertussen gaat Akyol het gesprek met haar aan over het moederschap, haar achtergrond en haar ambities.

Aan het einde van de aflevering mag de BN’er één schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen.

Sterren op het Doek is elke zaterdag om 20.35 uur te zien op NPO2. In totaal worden acht bekende Nederlanders geschilderd. Wie dat zijn, naast Eva Jinek, is nog niet bekend.