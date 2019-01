Dennis Weening wenst Kaj veel plezier

„Fijne vent”, schreef Dennis bij een foto van hem en Kaj, die in 2017 deelnam aan het survivalprogramma van RTL 5. „Geniet van het allermooiste programma wat er is.”

Kaj noemde het een „enorme eer” om Dennis te mogen opvolgen. „Voor mij toch wel echt Mister Robinson. Ik ga er alles aan doen om dit zo waardig mogelijk te doen.”

Bekijk ook: Kaj Gorgels nieuwe presentator Expeditie Robinson

Over het vertrek van Dennis als presentator van Expeditie Robinson was veel te doen. Zowel RTL als Kaj liet zich vrijdag uit over alle ophef rond het ontslag van Dennis, die de survivalshow sinds 2012 presenteerde. „Het is vervelend dat er zoveel gedoe is geweest”, vond Kaj. De programmadirecteur van RTL 5, Werner van Es, zei alle rumoer „heel jammer” te vinden. „We hebben in de communicatie fouten gemaakt, die voor onnodige ruis en speculatie hebben gezorgd.” De zender bedankte Dennis „nogmaals voor zijn onmiskenbare aandeel in het succes van Expeditie Robinson.”