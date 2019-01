’Aboutaleb legt vinger op verkeerde plek’

„Praten met elkaar is altijd positief”, stelt Vermeulen. Maar ze noemt het ook „typerend hoe zelfs wanneer je als rapper het slachtoffer bent, je verbale skills toch in verband worden gebracht met het wapen dat een einde aan je leven maakte.”

Aboutaleb zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij met rappers rond de tafel wil. De burgemeester vindt dat de rappers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf in actie moeten komen om het bezitten van een vuurwapen en ophemelen van vuurwapengeweld te stoppen. Zijn oproep volgde op de gewelddadige dood van rapper Feis, die in de nieuwjaarsnacht werd doodgeschoten. Volgens de politie ging een ruzie in een horecagelegenheid vooraf aan de schietpartij. Vrijdag werd Feis begraven in Rotterdam.

Hoop en kracht

„Rappers en hiphopartiesten zijn belangrijke stakeholders en instrumenten van de stad”, reageert Vermeulen op Aboutalebs oproep. „Ze zijn de stem van velen, hun teksten reflecteren hun realiteit. Als de burgemeester iets wil doen aan de teksten, moet hij investeren in die realiteit; in de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdammers, de systematische uitsluiting van people of colour en armoede tegengaan, en zich uitspreken tegen de geografische dwang van gentrificatie.”

Vermeulen wijst er bovendien op dat de aanleiding voor de fatale schietpartij „niks te maken had met hiphop of rap.” „Net zo min met Feis als IT’er. Gaat de burgemeester ook met IT’ers praten? Feis en zijn broer waren bovendien de ruzie aan het sussen, niet aan het veroorzaken. Ecktuh Ecktuh, de crew van Feis, brengt juist een positieve uplifing boodschap van hoop en kracht. Het is die boodschap die duizenden mensen op het Heemraadsplein op de been kreeg om afscheid te nemen van Feis.”

De directeur van het HipHopHuis, dat is opgericht om een thuishaven te bieden aan hiphopliefhebbers uit Rotterdam, adviseert Aboutaleb „om de komende dagen Feis op te zetten en goed te luisteren.” „Want hij zei het het beste: ik ben geen Superman, anders zou ik de wereld redden. Was ik maar Superman, want ik zweer ik zou de wereld redden.”