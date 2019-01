Gerard Joling: altijd fantastische contracten

„Gordon had altijd een vast contract bij RTL, maar ik was freelancer”, verklaarde Gerard het salarisverschil. „Waarschijnlijk heeft hij nu tijdens zijn onderhandelingen met John gehoord wat het verschil was.” De zanger en presentator noemde zich „de best betaalde bandartiest van Nederland en ook een jaar of vijf de best betaalde presentator van SBS.” „Daar is niemand meer overheen gegaan.” Bedragen wilde Gerard echter niet noemen, wel wenste hij Gordon „veel succes” bij zijn nieuwe werkgever.

Gordon werkt sinds dit jaar voor John de Mols Talpa. De entertainer kreeg de laatste tijd meermaals de vraag of het duo Geer en Goor, ooit bedacht door De Mol, wordt herenigd. Volgens Gordon vroeg Gerard „belachelijk veel geld.” „Maar hij verdient het ook, iemand moet die botoxdokter betalen”, grapte Gordon in De wereld draait door. „Ach Gordon, dat is altijd nog beter dan een afkickkliniek”, sneerde Gerard terug in Jinek. De Topper zei het gekissebis „ook wel lollig” te vinden. „Ik lig er niet van wakker.”