Samuel L. Jackson: ’Wees nederig en heb geduld’

„Ik ben niet iemand die heel hard gaat reflecteren op zijn eigen carrière”, stelt de ster uit de Marvel-films, Star Wars en Die Hard with a Vengeance. „Ik denk veel liever aan wat ik nog gá doen.” Natuurlijk is Jackson supertrots op wat hij heeft bereikt en het feit dat een onafhankelijk onderzoek hem recent de meest invloedrijke acteur uit de geschiedenis noemde – vóór Clint Eastwood en Tom Cruise. „Maar dat zijn allemaal dingen waar ik nooit bij stilsta of stilgestaan heb. Goed, iemand telt dan op dat alle films waarin ik meespeelde dertien miljard dollar hebben opgebracht. Dat is niet een doel waar ik ooit op gemikt heb. Het is zelfs niet iets dat ik zelf echt in de hand heb.”

Waar Jackson ontzettend trots op is, is dat hij zoveel werk heeft en zoveel mooie projecten mag maken. „Ik heb voor mijzelf een plekje weten te creëren waar ik kan doen wat ik graag doe, met de mensen met wie ik graag werk. Waar ik plezier aan beleef en waar ik anderen veel plezier aan kan laten beleven. Heb vooral geduld: alles gebeurt met een reden. En alles heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Gun jezelf die tijd: de kortste weg is niet per se de beste weg. En voel jezelf vooral nooit beter dan andere mensen.”

Nederig

Te vaak merkt de superster dat collega’s zich beter voelen dan bijvoorbeeld de mensen van het licht en geluid die op de set staan. „Niemand kan alleen een film maken, óók een duurbetaalde acteur niet. Ik kan nooit goed tegen mensen die de ster gaan uithangen. Wees gewoon aardig tegen anderen, wees nederig. Kom op tijd, zorg dat je je teksten kent en dat mensen niet op je hoeven te wachten.”

Hij was blij dat regisseur M. Night Shyamalan hem na negentien jaar in Glass de kans bood terug te keren als Elijah Price, de man met de breekbare botten uit de thriller Unbreakable. „Ik heb veel plezier beleefd aan die film”, legt Jackson uit. „Een vloek voor acteurs is dat je na pakweg twee, drie maanden draaien altijd afscheid moet nemen van iemand van wie je bent gaan houden. Ik grijp graag elke kans aan om méér te weten te komen van een personage dat mij boeit. Of om nog een keer te werken met de mensen met wie ik een hele fijne tijd heb gehad.”

Zijn hyperintelligente Elijah Price zit inmiddels bijna twintig jaar in de inrichting. „Maar zijn geest is niet veranderd”, vertelt Jackson. „Hij is geduldig, hij wacht zijn moment af. Hij heeft heel lang de tijd gehad om na te denken wat zijn mogelijke volgende stappen kunnen zijn.”