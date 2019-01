Klubbb3-collega Jan Smit geopereerd aan hart

Volgens Klubbb3-collega Jan Smit had de 42-jarige Christoff al langere tijd gezondheidsproblemen. „Gelukkig is zijn operatie geslaagd!”, twittert hij. „Hopelijk is hij snel weer de oude.”

Naast Christoff en Jan bestaat Klubbb3 uit de Duitser Florian Silbereisen. „Vanavond zullen Florian en ik bij hoge uitzondering met z’n tweeën op de planken staan”, aldus Jan.