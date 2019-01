Jörgen Raymann: ’Ik ben veel publiek kwijtgeraakt’

In gesprek met AD Magazine vertelt de cabaretier dat hij, door wat hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, nederig is geworden. „Ik ben dankbaar voor iedere bezoeker. Voor iedereen die de moeite heeft genomen kaarten te kopen en oppas te regelen.”

Raymann zegt dat hij door zijn ego vaak niet nee kon zeggen. „Ik heb een bovenmatige behoefte om mensen te pleasen. Nu weet ik: als ik iemand nee verkoop, brengt het die persoon misschien even van de wijs. Maar hij of zij vindt zo iemand anders die het wil doen.”

Passie

Inmiddels doet de radiopopresentator alleen nog maar dingen die hij leuk vindt. „In mijn beleving draait het om veel meer dan doen wat je baas van je verlangt. Je moet iets doen, puur omdat je het zelf wilt.”

„Lange tijd dacht ik dat iedereen het werk moest doen waar zijn passie ligt, maar als je daar lang genoeg over nadenkt is dat helemaal niet logisch”, vervolgt Raymann. „Er zullen altijd veel mensen blijven die in hun werk niet hun passie uitoefenen. Dat maakt niet uit, maar met zo goed mogelijk worden in wat je doet, kun je ook passie creëren.”