Jan de Hoop verlaat uitzending voor ’noodsituatie’

„Er is thuis een noodsituatie ontstaan met mijn man Coen”, vertelt de voormalig RTL-nieuwslezer live in de uitzending. „Daar ga ik naartoe, dat is nog belangrijker dan de radio. Veel belangrijker zelfs dan de radio.”

Jan bevestigt aan De Telegraaf dat zijn echtgenoot Coen Lievaart een veel te hoge bloeddruk had, maar dat alles inmiddels onder controle is. „Het bleek gelukkig heel erg mee te vallen”, aldus de geschrokken radiopresentator.