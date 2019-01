Piers Morgan in ziekenhuis door ’vegan-worstenbroodje’

Vrijdag werd bekend dat de 53-jarige Morgan in het ziekenhuis lag, maar wat hem mankeerde was niet helemaal duidelijk. Iemand op Twitter vroeg hem zaterdag wat er nou precies aan de hand was, waarop de presentator reageerde. „Als je het echt wilt weten, ik heb maagslijmvliesontsteking en een darmontsteking.”

Morgan denkt wel te weten wat zijn ziekenhuisbezoek heeft veroorzaakt. „Ik geef het eten van een vegan-worstenbroodje, de Brexit en Donald Trump de schuld”, schrijft hij. Even later vervolgt de presentator: „Maandag 6.40 uur: ik eet een hapje van een vegan-worstenbroodje. Vrijdag 11.00 uur: ik lig in het ziekenhuis met ontstoken en geëxplodeerde ingewanden.”