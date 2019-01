Echtgenote zanger Pat Boone overleden

Shirley werd op haar sterfbed omringd door haar echtgenoot, met wie ze 65 jaar getrouwd was, en hun vier dochters – Cherry, Lindy, Debby en Laury – die continu liedjes voor hun moeder zongen.

Pat Boone (84), die in de jaren vijftig en zestig grote hits scoorde met nummers als Love Letters in the Sand en Speedy Gonzales, vertelde na het overlijden van de liefde van zijn leven aan People Magazine dat Shirley ’slechts van adres gaat wisselen’ en dat ze elkaar op een dag weer zullen zien.

„We hebben samen een geweldig en gezegend leven gelezen, 65 jaar lang. Ik ben nu voor een tijdje van mijn betere helft gescheiden... maar we overlijden niet, we gaan gewoon naar een andere plek en vandaag was de verhuisdag.”